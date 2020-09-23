Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ввел прямое управление в своем благотворительном фонде. Об этом Ройзман заявил URA.RU, подтвердив появившуюся в соцсетях информацию об увольнении экс-директора фонда Степана Чиганцева. «Степа уехал в Мск. Я сам буду заниматься фондом», — сообщил агентству Ройзман.
Данную информацию подтвердили и в фонде Ройзмана. «Степан Чиганцев пошел на повышение и переехал в Москву, — сообщила помощница Ройзмана Лейла Гусейнова. — Директором фонда теперь будет Светлана [Косолапова], которая была юристом фонда, а раньше работала с Ройзманом в думе [Екатеринбурга]».
По данным агентства, причина перестановок — в амбициях Ройзмана, который реализует себя не только как политики, но и как профессиональный благотворитель — желании собрать деньги на препарат для мальчика из Екатеринбурга с СМА (синдром мышечной атрофии). 1,5-месячному Мише Бахтину требуется самое дорогое лекарство в мире стоимостью 160 млн.
Информация об увольнениях в фонде Ройзмана появилась накануне в telegram-каналах: инсайдеры сообщали о том, что Чиганцев был уволен из-за того, что не поддержал идею сбора 160 млн на лекарство для Миши Бахтина: благотворительные фонды обычно не берутся за такие сборы из-за неподъемной суммы. Лейла же Гусейнова, напротив, горячо поддержала проект, как и сам Ройзман. На сегодняшний день, по данным агентства, собрано уже порядка 40 млн рублей, причем 20 млн — за последние сутки.
Также анонимные каналы сообщали о том, что Ройзман уволил всех журналистов и сотрудников своего фонда. По данным URA.RU, изменения в фонде действительно происходят, однако информация о массовом увольнении сотрудников неверна. Степан Чиганцев в телефонном звонке отказался комментировать ситуацию.
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