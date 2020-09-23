Олигарх из списка «Форбс» лишился влияния на пермский завод

Федеральная антимонопольная служба РФ добилась признания недействительными сделок по продаже акций «Соликамского магниевого завода» (ОАО «СМЗ», Пермский край) кипрским компаниям. Одним из владельцев предприятия является олигарх из списка «Форбс» Петр Кондрашев. Решение вынес Арбитражный суд Пермского края, где рассматривался иск ФАС к акционерам «СМЗ» и кипрским фирмам.
Уточняется, что исковые претензии антимонопольного ведомства удовлетворены частично. «Признать недействительным договор купли-продажи 95 586 обыкновенных именных акций ОАО „СМЗ“ от 25.04. 2016 года, заключенный между Кондрашевым и компанией „Слонтекко Инвестментс Лимитед“», — указано в решении Арбитражного суда.
Также признаны недействительными сделки купли-продажи 113 079 обыкновенных именных акций ОАО «СМЗ» акционерами завода — Тимуром Старостиным и Сергеем Кирпичевым. Последние приобрели акции предприятия в 2014 году у компаний «Фуллсеркл Фасилитис Менеджмент» и «Воейско Холдинге Лимитед».
Кроме того, Кондрашев, Кирпичев и Старостин лишены права голоса на общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» в отношении указанных акций. Сообщается, что данное решение «может быть обжаловано в порядке апелляционного производства».
Cоликамский завод, созданный в 1936 году, единственный в России производит редкоземельные металлы. Основными акционерами предприятия являются, согласно открытым данным на сентябрь 2020 года, Петр Кондрашев (70-е место в списке «Форбс» в 2020 году), Игорь Пестриков и Тимур Старостин и Сергей Кирпичев.
В 2019 году ФАС потребовала признать недействительными сделки с акциями завода, обратившись в суд. Антимонопольное ведомство посчитало, что в результате сделок иностранные инвесторы установили контроль на стратегическом для страны предприятии без согласования с правительственной комиссией.
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