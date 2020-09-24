Прокурора Челябинской области Виталия Лопина давно прочат в Пермский край Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди кандидатов на освободившееся место прокурора Пермского края назван зампрокурора края Андрей Назаров. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам. Ранее стало известно, что прокурор Прикамья Андрей Юмшанов покинул свой пост.

«Назаров — один из самых опытных прокуроров в структуре краевого надзорного ведомства», — сказал источник. Он напомнил, что именно Назаров, будучи прокурором Перми (2014-18 годы — прим.ред.) потребовал разобраться с замороженными стройками ГК «Классик» в Перми», пайщики которой остались без жилья.

Другой кандидат на место Юмшанова — прокурор Челябинской области Виталий Лопин. Ранее сообщалось о возможной кадровой рокировке пермского и челябинского прокуроров, но Лопин эти сведения опровергал.

Еще одним возможным претендентом на кресло прокурора края по данным источника, может стать начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Управления Генпрокуратуры в ПФО Евгений Панчук. Вариант с назначением Панчука по словам инсайдер «так же прорабатывается». Получить оперативный комментарий в пресс-службе Прокуратуры Пермского края URA.RU не удалось.

Юмшанов возглавил краевую прокуратуру в июле 2018 года. В среду, 23 сентября, он был освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.