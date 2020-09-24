Путин уволил прокурора Пермского края

Силовик возглавил надзорное ведомство в 2018 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Прокурор Пермского края Андрей Юмшанов освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение за подписью президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Президент Владимир Путин освободил от должности прокурора Пермского края Андрея Юмшанова», — сообщает «Коммерсант». Помимо Юмшанова, своей должности лишился также и начальник управления организации общественного порядка краевого МВД Юрий Валяев.

Андрей Юмшанов возглавил надзорное ведомство в 2018 году. До этого назначения силовик возглавлял управление Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе.