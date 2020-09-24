Турецкие ученые выдвинули гипотезу, что коронавирус может вызывать опухоль мозга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Зарубежные ученые выдвинули гипотезу, что коронавирус нового типа может вызывать опухоль мозга или ускорить развитие уже имеющейся. Российские специалисты отнеслись к этой теории скептически, но отметили, что она требует дальнейшего изучения, поскольку сами по себе вирусы действительно могут приводить к появлению опухолей.

Гипотеза возникла у турецких ученых из Университета Безмалема Вакифа в связи с возможностью коронавируса взаимодействовать с клетками мозга. Дело в том, что на поверхности SARS-Cov-2 есть белок, внешне похожий на шип. Эти шипы образуют так называемую корону, которая позволяет вирусу прицепиться к рецептору клетки. На ее поверхности существует фермент, который называется АПФ2. Он присутствует в большинстве тканей организма человека, включая нейроны головного мозга, а также во вспомогательных клетках особой ткани, составляющих около 40% объема центральной нервной системы.

«Поэтому мы предполагаем, что COVID-19 может индуцировать онкогенез глиомы через белок S. Это может увеличить риск развития глиомы у людей, инфицированных COVID-19, и может усилить рост опухоли у пациентов, инфицированных COVID-19», — приводит газета «Известия» заявление ученых. В то же время опрошенные изданием эксперты скептически отнеслись к этой гипотезе, подчеркнув, что делать какие-либо выводы пока рано.

«Любой онкогенный вирус, проникая в клетку, изменяет ее, что в ряде случаев приводит к ее злокачественному перерождению. Но необходимо отметить, что это довольно длительный процесс, который обязательно требует влияния дополнительных факторов внешней и внутренней среды», — сказала завлабораторией вирусного канцерогенеза ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Ксения Смирнова. При этом она подчеркнула, что периодически ученые выдвигают экспериментальные доказательства связи вирусов с развитием глиом, однако все они касаются ДНК-содержащих вирусов, в то время как SARS-Cov-2 является РНК-вирусом.

Об этом же заявил и и. л. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин. По его словам, ученые еще не находили связи между респираторными вирусами и онкозаболеваниями.