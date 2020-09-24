Экс-губернатор, которого критиковал Путин, может уйти в Госдуму

Сергей Левченко может получить место в Госдуме, пишут СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Место умершего депутата Вахи Агаева в Госдуме может занять бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Об этом журналистам рассказали два собеседника в КПРФ.

Источник «Ведомостей» в руководстве партии говорит, что окончательное решение будет принимать Геннадий Зюганов, который «принципиально не подходит к обсуждению таких вопросов девять дней после смерти человека». С того момента, как нижняя палата лишит Агаева мандата, у КПРФ будет 14 дней, чтобы определиться с будущим депутатом. Зампред ЦК КПРФ по кадрам Юрий Афонин в беседе с изданием заявил, что сейчас неэтично и преждевременно обсуждать вопрос о передачи мандата, однако два человека из партии сказали журналистам газеты, что негласно разговоры об этом уже ведутся.

«Неформально обсуждение уже идет. <…>. Мандат могут передать Сергею Левченко, который до конца 2019 г. был губернатором Иркутской области», — пишет газета со ссылкой на своих собеседников. По словам одного из них, место в Госдуме может стать компенсацией за отставку с губернаторского поста. К тому же, после этого политику якобы обещали повышение по партийной линии. Источник, близкий к самому Левченко, в свою очередь, сказал, что тот не поднимал вопрос о получении мандата. Кадровый вопрос может быть поднят на первом пленуме ЦК, который состоится 24 октября.

В качестве еще одного возможного кандидата на вакантное место в парламенте собеседник издания назвал экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина. Партия может поднять этот вопрос для «собственной раскрутки перед выборами в Госдуму в 2021 году», однако это «не проходной вариант».

О смерти Вахи Агаева стало известно 23 сентября. У депутата был диагностирован коронавирус, последнее время, как отмечалось, он находился в коме. Сергей Левченко был отправлен в отставку в декабре прошлого года. Одним из поводов стало недовольство Владимира Путина работой иркутских властей, включая губернатора, над устранением последствий наводнения, в результате которого погибли десятки людей.