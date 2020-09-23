Депутат Госдумы Агаев скончался от коронавируса

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Последние дни Агаев был в коме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев скончался от коронавируса. Об этом сообщил его коллега Сергей Гаврилов.

«Ваха Агаев умер от коронавируса», — передает его слова РИА «Новости». Отмечается, что последнее время Агаев был в коме.

Агаев был избран в Госдуму в 2016 году по партийному списку КПРФ по единому федеральному округу. Он занимал должность заместителя председателя компитета Госдумы по финансовому рынку. С 2011 по 2019 год, в течение исполнения полномочий выступил соавтором 42 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. На момент смерти Агаеву было 67 лет.

Ранее стало известно, что от коронавируса умер бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» и член Совета Федерации Виктор Шудегов. Ему было 68 лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин неоднократно призывал депутатов старше 65 лет перейти на удаленный режим работу. Об этом он, в частности, просил Валентину Терешкову, Артура Чилингарова и Владимира Ресина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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