Депутат Госдумы Агаев скончался от коронавируса

Последние дни Агаев был в коме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев скончался от коронавируса. Об этом сообщил его коллега Сергей Гаврилов.

«Ваха Агаев умер от коронавируса», — передает его слова РИА «Новости». Отмечается, что последнее время Агаев был в коме.

Агаев был избран в Госдуму в 2016 году по партийному списку КПРФ по единому федеральному округу. Он занимал должность заместителя председателя компитета Госдумы по финансовому рынку. С 2011 по 2019 год, в течение исполнения полномочий выступил соавтором 42 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. На момент смерти Агаеву было 67 лет.

Ранее стало известно, что от коронавируса умер бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» и член Совета Федерации Виктор Шудегов. Ему было 68 лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин неоднократно призывал депутатов старше 65 лет перейти на удаленный режим работу. Об этом он, в частности, просил Валентину Терешкову, Артура Чилингарова и Владимира Ресина.