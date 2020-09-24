24 сентября 2020

Собчак не сможет получить долю в крабовом бизнесе

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум
Сделка Ксении Собчак сорвалась из-за затянувшейся регистрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак и ее партнер Елена Соглаева расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон». Причиной этому послужил затянувшийся процесс покупки из-за арестованного имущества предпринимателя Олега Кана, которого подозревают в контрабанде и убийстве человека.

«Процесс затянулся, из-за ареста имущества компаний. Налоговая так и не смогла их зарегистрировать», — пишут «Ведомости», ссылаясь на мужа Соглаевой, бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева. Там добавили, что Собчак также пожаловалась на трудности с регистрацией сделки. Поскольку с арестованным имуществом нельзя производить никаких действий, налоговая служба давала отказ по внесению изменений в список акционеров, уточнили в газете.

Ранее Южносахалинский городской суд арестовал сделки Собчак и Соглаевой по покупке долей в «Монероне» и «Курильском универсальном комплексе» с выручкой более 23 млрд рублей. Обе компании проходят по уголовному делу предпринимателя Олега Кана, которого подозревают в контрабанде и убийстве человека. Телеведущий Владимир Соловьев признался, что больше всего в истории с крабовым бизнесом Ксении Собчак боится, что ее убьют, так как он считает этот бизнес «гиперкриминальным», передают «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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