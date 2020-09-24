24 сентября 2020

Хранитель воровского общака России найден мертвым

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Татуировки на руках бывшего заключенного, заключенный, зек, вор в законе, криминал
Каха Гальский был задержан два года назад с пакетом наркотиков Фото: CC BY 2.0, Theo Paul, Flickr

Бывший держатель воровского «общака» России, вор в законе Каха Гальский (Кахабер Парпалия) найден мертвым. Несколько дней назад его перевели в Управление ФСИН по Омской области.

«Официальная причина смерти — инсульт», — пишет «Прайм Крайм». По данным портала, омское управление ФСИН считается наиболее терпимым к представителям криминального мира и воровских традиций. Там добавили, что накануне смерти Гальский был избит.

В конце 2018 года Каху Гальского задержали на Рублевке. При нем нашли пакет с кокаином, пишет Life. Сам вор настаивал на своей невиновности и считал себя жертвой провокации спецслужб.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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