Хранитель воровского общака России найден мертвым

Бывший держатель воровского «общака» России, вор в законе Каха Гальский (Кахабер Парпалия) найден мертвым. Несколько дней назад его перевели в Управление ФСИН по Омской области.
«Официальная причина смерти — инсульт», — пишет «Прайм Крайм». По данным портала, омское управление ФСИН считается наиболее терпимым к представителям криминального мира и воровских традиций. Там добавили, что накануне смерти Гальский был избит.
В конце 2018 года Каху Гальского задержали на Рублевке. При нем нашли пакет с кокаином, пишет
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