Силовики ответили на обвинения родственников Тесака в пытках

Во время пребывания националиста Максима «Тесака» Марцинкевича в СИЗО-1 Красноярска, он ни разу не жаловался на давление со стороны силовиков. Об этом заявили в ГУФСИН Красноярского края.
С марта по август 2020 года Тесак находился в СИЗО-1 Красноярска. По версии адвоката семьи Алексея Михальчика, там Марцинкевич подвергался пыткам и сознался в тяжких преступлениях. «По этой жалобе провели проверку. Как заявляется, она показала, что во время пребывания в СИЗО-1 Марцинкевич не обращался с заявлениями „об обеспечении личной безопасности“ или жалобами на телесные повреждения в медицинскую часть, информации о телесных повреждениях нет и в медкарте Тесака», — пишет портал «Проспект мира», ссылаясь на ведомство.
В ГУФСИН подчеркнули, что к Марцинкевичу не применяли физическую силу. Также на него оказывалось давление со стороны сотрудников и других осужденных, добавили в ведомстве.
Марцинкевича нашли мертвым 16 сентября в камере СИЗО-3 в Челябинске, где он находился по дороге из Красноярска в Москву для участия в расследовании нового уголовного дела, напоминают «Дни.ру». Силовики считают, что мужчина совершил самоубийство. Перед смертью он признался в двух убийствах, совершенных в 2003 и 2007 годах, пишет «Утро.ру». Родители Тесака не верят, что их сын покончил с собой.
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