По делу о смерти Тесака назначена дополнительная судмедэкспертиза

Судмедэксперты назначили дополнительное обследование тела Максима «Тесака» Марцинкевича, скончавшегося в челябинском следственном изоляторе №3. Как сообщил URA.RU адвокат Алексей Михальчик, исследование назначили из-за резонанса, вызванного неожиданной смертью его подзащитного.
«До этого был, по сути, простой осмотр тела врачом. А нужна нормальная экспертиза. Из-за общественного резонанса ее назначили. Судмедэксперты проведут дополнительное обследование», — объяснил адвокат. Он добавил, что СКР пока не ответил на просьбу возбудить уголовное дело об убийстве.
Тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере челябинского СИЗО-3, где он оказался по дороге из красноярской колонии в Москву для участия в расследовании нового уголовного дела об убийстве. Силовики считают, что мужчина покончил с собой. Обнаружено несколько предсмертных записок. Родители Марцинкевича через адвоката обратились к главе СКР Александру Бастрыкину о возбуждении уголовного дела по ст. 105 УК РФ (убийство).
Вероятной версию об убийстве назвал в разговоре с URA.RU криминалист Михаил Игнатов. Основатель портала «Гулагу.нет» Владимир Осечкин считает, что расправиться с Марцинкевичем или довести его до суицида могли уроженцы Чечни, которые якобы контролируют СИЗО-3.
Марцинкевич отбывал 10-летний срок за серию тяжких преступлений. Он являлся лидером националистических движений «Оккупай педофиляй», «Проект 18», «Оккупай наркофиляй», «Реструкт».
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