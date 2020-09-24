24 сентября 2020
23 сентября 2020

Крупнейшие пермские вузы ввели карантин из-за коронавируса. Карта заражений

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, учеба, общежитие, общага, подготовка к экзаменам, студенты, сессия
Некоторые студенты вузов Перми продолжают обучение удаленно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Все крупные вузы Перми подтвердили наличие у своих студентов коронавирусной инфекци. Несмотря на то, что в образовательных учреждениях частично введен карантин, они пока не собираются полностью переходить на удаленный формат обучения. URA.RU публикует карту заражения высших учебных заведений, где был выявлен COVID-19. Практически все они расположены в центре города.

Сейчас известно, что коронавирусом заразились студенты НИУ ВШЭ в Перми, а также Фармакадемии, медицинского, педагогического, классического и технического университетов города. В пермской «Высшей школе экономики» подчеркивают, что вуз не уходит на удаленку. «Студенты всех форм обучения бакалавриата и магистратуры, а также слушатели всех программ дополнительного образования продолжают обучение в обычном режиме», — пояснили URA.RU в вузе.

На удаленный режим работы пока не планирует переходить и Пермский «политех», с оговоркой, что «в ближайшее время в вузе не будет наблюдаться рост числа зараженных». По данным Роспотребнадзора, последние четыре дня в Пермском крае растет число заразившихся коронавирусом (75 инфицированных выявлено 24 сентября, 74, 72, 70 — в предыдущие три дня). Общее количество инфицированных коронавирусной инфекцией в крае достигло 9 374 человек.

Красным цветом на карте обозначены вузы Перми, где частично введен карантин из-за коронавируса
Фото: скрин Яндекс.Карты

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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