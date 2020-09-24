Вирусолог: в России уже месяц идет вторая волна коронавируса

В России следует усилить контроль за соблюдением противоэпидемических правил, сказал Сергей Нетесов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России с начала сентября идет вторая волна коронавируса. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.

Специалист сделал вывод исходя из наблюдений за графиком ежедневного числа выявленных больных COVID-19 в России. «Вы там четко увидите две волны. Вторая волна, конечно, меньше. Но есть ощущение, что она пока меньше, чем первая. Она просто плавнее начинается», — рассказал собеседник агентства.

В стране следует создать механизмы, которые заставят россиян соблюдать противоэпидемические правила, считает Нетесов. «Нам надо не только устанавливать правила, но и соблюдать их. А для этого надо наладить контроль за мерами, и иногда приходится вводить штрафы», — подчеркнул он. Вирусолог напомнил, что когда в Италии ввели крупные денежные штрафы за несоблюдение масочного режима, в стране в разы снизился всплеск заболеваемости COVID-19.

Ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила, что в России не наблюдается формальных признаков наступления второй волны заболеваемости коронавирусом, пишет RNS. В ответ на это Нетесов сказал, что Попович оценивает общее число больных. «Этот институт рассматривает суммарное число больных накопительным итогом. Я рассматриваю число ежедневно поступающих больных. У нее график выглядит одним образом, а у меня другим, потому что это производная, а у нее интеграл», — заключил вирусолог.