90-летнюю челябинскую пенсионерку поймали на продаже героина

В Челябинской области задержали 90-летнюю бабушку, торговавшую героином. На время следствия пенсионерку собираются держать под домашним арестом, сообщили источники URA.RU в правоохранительных органах.
«Женщина была задержана 23 сентября в процессе продажи более чем 10 граммов тяжелого наркотика, которые у ней изъяли при обыске. Это считается особо крупной партией, что дало основания для возбуждения уголовного дела по ч.4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере). Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения», — рассказал собеседник URA.RU.
По данным агентства, следствие намерено просить суд отправить пенсионерку под домашний арест. В силу более чем преклонного возраста обычное для такого состава преступления содержание в СИЗО может оказаться для женщины непосильным. Также будет исследована реальная степень вины пенсионерки: насколько самостоятельна она была в своих действиях. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области обещали уточнить информацию.
В начале года вся страна обсуждала другое громкое преступление челябинских бабушек. Несколько пенсионерок тайно запустили брошенный ликеро-водочный завод, успев выпустить продукции на 25 млн рублей. Приговор оказался сравнительно мягким: по четыре года лишения свободы условно и 750 тысяч рублей штрафа.
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