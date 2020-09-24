24 сентября 2020
23 сентября 2020

Дочка «Газпрома» добывала в ЯНАО газ без разрешения

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция по благоустройству дворов. Сургут, газ, каска строительная
Скважины на Южно-Русском месторождении остановили до получения документов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ямальская компания «Севернефтегазпром» (входит в Группу «Газпром» — ред.) занималась добычей газа без разрешения. Как сообщает прокуратура ЯНАО, на Южно-Русском месторождении предприятию пришлось остановить работу скважин.

«Установлено, что ОАО „Севернефтегазпром“ осуществляло строительство объектов добычи газа на Южно-Русском месторождении и приступило к их эксплуатации до получения разрешительной документации», — говорится в сообщении надзорного органа. Это грозило возникновением аварийных ситуаций, а также причинением вреда окружающей среде.

Гендиректору предприятия было внесено представление об устранении нарушений. До получения разрешений на ввод объектов работа скважин была приостановлена.

Оперативно связаться с представителями ОАО «Севернефтегазпром» не удалось. В пресс-службу компании был направлен письменный запрос.

Ранее прокуратура нашла практически идентичные нарушения в другой газпромовской «дочке» — ООО «Газпром добыча Надым». Там производственные объекты также использовались без разрешений на ввод в эксплуатацию.

В самой компании тогда объяснили произошедшее длительностью регламентных процедур уточнения границ по земельным участкам. Кроме того, на своевременное решение вопроса повлияли ограничения, введенные из-за опасности распространения коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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