Дочка «Газпрома» добывала в ЯНАО газ без разрешения

Ямальская компания «Севернефтегазпром» (входит в Группу «Газпром» — ред.) занималась добычей газа без разрешения. Как сообщает прокуратура ЯНАО, на Южно-Русском месторождении предприятию пришлось остановить работу скважин.
«Установлено, что ОАО „Севернефтегазпром“ осуществляло строительство объектов добычи газа на Южно-Русском месторождении и приступило к их эксплуатации до получения разрешительной документации», — говорится в сообщении надзорного органа. Это грозило возникновением аварийных ситуаций, а также причинением вреда окружающей среде.
Гендиректору предприятия было внесено представление об устранении нарушений. До получения разрешений на ввод объектов работа скважин была приостановлена.
Оперативно связаться с представителями ОАО «Севернефтегазпром» не удалось. В пресс-службу компании был направлен письменный запрос.
Ранее прокуратура нашла практически идентичные нарушения в другой газпромовской «дочке» — ООО «Газпром добыча Надым». Там производственные объекты также использовались без разрешений на ввод в эксплуатацию.
В самой компании тогда объяснили произошедшее длительностью регламентных процедур уточнения границ по земельным участкам. Кроме того, на своевременное решение вопроса повлияли ограничения, введенные из-за опасности распространения коронавируса.
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