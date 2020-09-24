24 сентября 2020
23 сентября 2020

Челябинские города на все выходные накроет смог. Жителям советуют не выходить на улицу. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог, неблагоприятные метеоусловия. Челябинск, дым, смог, атмосфера, нму, экология
Над столицей Южного Урала уже начинает формироваться характерная дымка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени объявлены синоптиками сразу в шести городах Челябинской области. Предприятия уже предупредили о необходимости снизить выбросы в атмосферу на 15-20%.

Слабый ветер, установивший 25 сентября, и практически полный штиль в выходные будут способствовать накоплению загрязнений в воздухе. «До 19:00 понедельника, 28 сентября, в Челябинске, Карабаше, Аше, Златоусте, Коркино и Сатке объявляется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности», — сообщили в челябинском гидрометцентре.

«При НМУ первой степени предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу на 15-20% от нормативов. Муниципалитетам, где объявлен режим НМУ, рекомендуется запретить движение грузовиков в спальных районах. Горожанам следует по возможности сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения», — добавили также URA.RU в минэкологии Челябинской области.

Тем временем, жители Челябинска уже несколько дней обсуждают необычное природное явление — яркую радугу на фоне смога. Фотографиями и комментариями они делятся в соцсетях.

Смог, неблагоприятные метеоусловия. Челябинск
Небо Челябинска постепенно становится коричневым
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Смог, неблагоприятные метеоусловия. Челябинск
На этом снимке образующиеся облака выбросов видны еще лучше
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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