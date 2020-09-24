Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени объявлены синоптиками сразу в шести городах Челябинской области. Предприятия уже предупредили о необходимости снизить выбросы в атмосферу на 15-20%.
Слабый ветер, установивший 25 сентября, и практически полный штиль в выходные будут способствовать накоплению загрязнений в воздухе. «До 19:00 понедельника, 28 сентября, в Челябинске, Карабаше, Аше, Златоусте, Коркино и Сатке объявляется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности», — сообщили в челябинском гидрометцентре.
«При НМУ первой степени предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу на 15-20% от нормативов. Муниципалитетам, где объявлен режим НМУ, рекомендуется запретить движение грузовиков в спальных районах. Горожанам следует по возможности сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения», — добавили также URA.RU в минэкологии Челябинской области.
Тем временем, жители Челябинска уже несколько дней обсуждают необычное природное явление — яркую радугу на фоне смога. Фотографиями и комментариями они делятся в соцсетях.
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