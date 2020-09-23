Так выглядела радуга над Металлургическим районом Челябинска Фото: Alexander Sergeevich, группа «Подслушано ЧМЗ (Official)» в «ВК»

Жители Челябинска зафиксировали редкое природное явление — радугу, пробивающуюся сквозь смог над городом. Снимками и впечатлениями горожане уже второй день делятся в соцсетях.

«Ещё старики говорили, что знамение (дурной знак) появляется за три дня, предупреждая о предстоящем бедствии. Вчера был знак, яркая радуга посреди ясного неба. Как думаете, что за беда случится послезавтра?» — задается вопросом автор поста в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в «ВК». Другие пользователи с удовольствием подключились к обсуждению. «Есть легенда, что в том месте где радуга заканчивается спрятан горшочек с золотом. Я из окна видел, что у меня во дворе копались в кустах три человека, наверное, его искали. Ну или закладку», — сообщает No Limitsky. «Это шестивалентный хром переливается», — подсказывает Владимир Ворожцов. «Радиация!» — считает Stanislav Plotnikov.

Впрочем, другие пользователи паблика, посвященного самому насыщенному металлургическими производствами району города, настроены более романтично. И предлагают просто насладиться необычным зрелищем. «Я ехала с Рощино до ЧМЗ, и всю дорогу она меня радовала», — написала Ирина Дымшакова. «Такой яркой радуги давно не видела. Красотища», — поддерживает ее Наталья Кравченко.

Между тем, синоптики предрекли челябинцам сразу несколько дней «черного неба». Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени продлятся для города до вечера 28 сентября, сообщает Челябинский ЦГМС. Предприятия-загрязнители уже получили предписания с 19:00 четверга ограничить объем выбросов в атмосферу.

Фото: Юра Кузьмин, группа «Подслушано ЧМЗ (Official)» в «ВК»

Фото: Елена Долгачева, группа «Подслушано ЧМЗ (Official)» в «ВК»

Фото: Андрей Аксенов, группа «Подслушано ЧМЗ (Official)» в «ВК»