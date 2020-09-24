Из 22 ямальских депутатов зарплаты будут получать 13 человек Фото: пресс-служба заксобрания ЯНАО

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Из 22 депутатов законодательного собрания ЯНАО получать заработную плату будут 13 человек — они будут осуществлять свою деятельность на профессиональной основе, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального парламента. Редакция публикует список народных избранников, которым положены ежемесячные выплаты из окружного бюджета.

Сергей Ямкин, «Единая Россия» — председатель заксобрания Алексей Ситников, «Единая Россия» — первый заместитель председателя Наталия Фиголь, «Единая Россия» — заместитель председателя Виктор Казарин, «Единая Россия» — заместитель председателя, руководитель фракции Надежда Гудкова, «Единая Россия» Анастасия Казанцева, «Единая Россия» Иван Костогриз, «Единая Россия» Андрей Нестерук, «Единая Россия» Эдуард Яунгад, «Единая Россия» Денис Садовников, ЛДПР — руководитель фракции Александр Голубенко, ЛДПР Елена Кукушкина, КПРФ — руководитель фракции Максим Лазарев, «Справедливая Россия» — руководитель фракции

Таким образом, все представители оппозиции в заксобрании будут получать зарплату. Оставшимся депутатам-единороссам заседать придется на совмещенной основе — им будут начислять выплаты по основному месту работы.

Пока остается нерешенным вопрос об освободившемся мандате Григория Ледкова, который 25 сентября был избран сенатором Совета Федерации от заксобрания ЯНАО вместо уходящего на пенсию Александра Ермакова. По сообщениям источников, его место в регпарламете по спискам «Единой России» может достаться Тимофею Лаптандеру — сейчас он является советником главы Ямальского района.