Источник: последнее место в заксобрании ЯНАО отдадут оленеводу

В ямальском парламенте ждут назначения Тимофея Лаптандера (в маске) Фото: пресс-служба Ямальского района

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Последнее оставшееся место по списку «Единой России» в заксобрании ЯНАО займет Тимофей Лаптандер, советник главы Ямальского района. По информации источника URA.RU, именно ему передаст свой мандат депутат Госдумы Григорий Ледков, которого ждет перевод в Совет Федерации.

Лаптандера называют одним из известнейших людей в среде коренных народов Ямала. По версии собеседника URA.RU, этот факт стал решающим в его назначении новым депутатом заксобрания. «Ледков и Лаптандер из среды оленеводов. Им близки и понятны трудности, с которыми сталкивается тундровое население. На действующей позиции в качестве советника главы района Лаптандер решал проблемы кочующих коренных: обеспечения дровами, продовольствием», — поделился инсайдер.

В разговоре с URA.RU сам Лаптандер отказался обсуждать эту информацию. «Без комментариев», — кратко пояснил он. Получить комментарий в администрации Ямальского района также не удалось.

Лаптандер — уроженец Тамбейской тундры, потомственный оленевод. В 2007 году он возглавил муниципальное оленеводческое предприятие «Ямальский», где занимал пост директора в течение следующих 10 лет. Его работу отмечал руководивший тогда регионом губернатор Дмитрий Кобылкин. В 2017 году Лаптандера пригласили стать советником главы Ямальского района.

Ранее URA.RU сообщало, что Григорий Ледков, одержавший победу на выборах в заксобрание ЯНАО, не пойдет в окружной парламент и сдаст свой мандат. По мнению источников агентства, это связано с его скорым назначением в Совет Федерации. Догадки инсайдеров косвенно подтверждает тот факт, что 17 сентября Ледков сложил полномочия в Госдуме.