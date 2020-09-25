Сын Ефремова заразился коронавирусом

Десятилетний сын актера Михаила Ефремова Борис заразился коронавирусом. Об этом сообщил друг артиста, бывший сотрудник Московского уголовного розыска Алексей Лобарев.
«У младшего Бори, действительно, подтвердился COVID, — рассказал Лобарев. По словам друга Ефремова, мальчик чувствует себя хорошо и переносит болезнь практически бессимптомно, пишет StarHit. Он отметил, что ребенок заразился в школе. У дочерей и жены актера результаты теста оказались отрицательными.
Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Актер признался, что хотел бы попасть в тюрьму в Чувашии, так как там его корни, пишет «
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