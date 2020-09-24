24 сентября 2020

Свердловчанину выплатят компенсацию за удаленный половой орган

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарный груз из КНР для больниц СО. Екатеринбург, госпиталь ветеранов войн
Госпиталю придется заплатить за ампутацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржец получит денежную компенсацию за ампутацию полового органа. Об этом сообщили URA.RU в Свердловском областном суде.

«Ранее в суде первой инстанции 24-летнему мужчине была назначена компенсации 25 тысяч рублей. Однако при рассмотрении апелляционной жалобы сумма выплаты возросла до 300 тысяч», — сообщили в суде.

Молодой человек поступил в Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн для удаления паховой грыжи. После операции началось осложнение, которое медики заметили не сразу. Пациента лечили антибиотиками и лишь спустя время обнаружили, что развился сепсис. В итоге образовалась гангрена, которая привела к ампутации органа.

После выписки из госпиталя молодой человек подал иску на медучреждение, требуя с него компенсацию три миллиона рублей, однако суд назначил 25 тысяч. Рассмотрение апелляции увеличило сумму компенсации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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