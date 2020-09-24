Свердловчанину выплатят компенсацию за удаленный половой орган

Екатеринбуржец получит денежную компенсацию за ампутацию полового органа. Об этом сообщили URA.RU в Свердловском областном суде.
«Ранее в суде первой инстанции 24-летнему мужчине была назначена компенсации 25 тысяч рублей. Однако при рассмотрении апелляционной жалобы сумма выплаты возросла до 300 тысяч», — сообщили в суде.
Молодой человек поступил в Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн для удаления паховой грыжи. После операции началось осложнение, которое медики заметили не сразу. Пациента лечили антибиотиками и лишь спустя время обнаружили, что развился сепсис. В итоге образовалась гангрена, которая привела к ампутации органа.
После выписки из госпиталя молодой человек подал иску на медучреждение, требуя с него компенсацию три миллиона рублей, однако суд назначил 25 тысяч. Рассмотрение апелляции увеличило сумму компенсации.
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