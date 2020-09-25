Раскрыты подробности смерти хранителя воровского общака России

Родственникам Кахи Парпалия дали возможность осмотреть и заснять его тело Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший держатель воровского «общака» России, вор в законе Каха Гальский (Кахабер Парпалия), который умер в Управлении ФСИН по Омской области, мог скончаться из-за сердечного приступа. Такое предположение выдвинули в «Прайм Крайм».

Родственникам Кахи дали возможность осмотреть тело заключенного. «Тело Кахи имеет все признаки смерти от сердечного приступа, включая розоватую пену изо рта», — отметили в агентстве. Знающие Каху люди подтвердили, что у вора в законе иногда болело сердце. В агентстве предположили, что у Кахи мог отказать орган из-за страха, так как он впервые оказался за решеткой.

В конце 2018 года Каху Гальского задержали на Рублевке. При нем нашли пакет с кокаином. Сам вор настаивал на своей невиновности и считал себя жертвой провокации спецслужб. Несколько дней назад его перевели в Управление ФСИН по Омской области, которое считается самым не терпимым к представителям воровских традиций.