Планы по захвату власти в Екатеринбурге разозлили элиту

Элита и городское сообщество возмутились голосованием на праймериз «Единой России» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в думу Екатеринбурга

Скандал на праймериз «Единой России» перед довыборами в гордуму Екатеринбурга — это протест элит и городского сообщества, недовольных планами авторитетного бизнесмена через дополнительные мандаты в гордуме расширить давление на мэрию. Такое объяснение приводит источник URA.RU, близкий к руководству свердловской «ЕР», комментируя скандал на предварительном голосовании.

В ходе праймериз часть кандидатов покинула зал, протестуя против намерения партии поддержать Антона Швалева (округ №3, Верх-Исетский район) и Виталия Чачина (округ №9, Ленинский район). Обоих поддерживает авторитетный бизнесмен, уже имеющий фракцию в гордуме, через которую он пытается влиять на мэра Александра Высокинского. Основная претензия партийцев: «ЕР» изменила правила голосования в последний момент — по их мнению, чтобы обеспечить победу Швалеву и Чачину, которые ранее были связаны со «Справедливой Россией». Теперь они намерены обратиться к федеральному руководству «Единой России» и, в частности, Андрей Турчаку.

Как писало URA.RU, планы авторитетного бизнесмена, атакующего мэрию, получить еще два мандата в думе вызвали недовольство у части предпринимателей, которые вместе с ним в 2018 году помогли обновить власть в Екатеринбурге. «Но с тех пор гордума из-за постоянных атак на мэрию превратилась в место дестабилизации, перестала быть работающим органом и создает помехи в работе мэрии», — описывают ситуацию в окружении бизнесменов.

О недовольстве ситуацией городского истеблишмента свидетельствует активное участие в протесте Игоря Рубцова (округ №3, Верх-Исетский район) — помощника депутата Заксобрания, совладельца «Таганского ряда» и одного из главных спонсоров свердловской «Единой России» Анатолия Никифорова. На это обращает внимание источник URA.RU в партии. «Но в протест включилось и городское сообщество в лице кандидатов от Ленинского округа: общественников Александра Гавриленко и Александра Рябцева, заведующей детсадом Ольги Козловой, — которое тоже недовольно манипуляциями», — отмечает инсайдер.