В гордуме разыгрывается два места Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в думу Екатеринбурга

Праймериз «Единой России» перед довыборами в гордуму Екатеринбурга закончились скандалом. Несколько кандидатов выразили протест против решения руководства «ЕР» поддержать Антона Швалева (округ №3, Верх-Исетский район) и Виталия Чачина (округ №9, Ленинский район) — кандидатов от авторитетного бизнесмена, который через два дополнительных мандата в гордуме пытается нарастить давление на мэрию Екатеринбурга.

За сутки до праймериз правила голосования были изменены. Во-первых, за кандидатов голосовали выборщики со всего города, а не только из Верх-Исетского и Ленинского районов, во-вторых, голосование было открытым (результат считали по поднятым рукам).

По неофициальной информации, это может быть связано с тем, что партия под давлением авторитетного бизнесмена до последнего не могла гарантировать Швалеву результат. В округе у него был серьезный конкурент — Игорь Рубцов, помощник депутата заксобрания, совладельца «Таганского ряда» Анатолия Никифорова (один из основных спонсоров свердловской «ЕР»). Никифоров, по данным URA.RU, был в числе тех, кто не согласился с желанием коммерсанта продолжить шантаж мэра, длящийся с весны 2019 года.

Однако формально изменение правил голосования (как и перенос праймериз с 22 на 25 сентября) объясняли внезапным заболеванием коронавирусом главы Ленинского района Екатеринбурга, соратника мэра и секретаря местной ячейки «ЕР» Дмитрия Ноженко. Он, по информации URA.RU, разделял позицию Высокинского, который планировал, что в гордуму пройдут хирург Андрей Шерстобитов и главврач станции скорой помощи Игорь Пушкарев.

Изменение правил голосования в последний момент — одна из причин, по которым Игорь Рубцов, его конкурент в округе Сергей Шамов, а также кандидаты от Ленинского округа Ольга Козлова, Александр Гавриленко и Александр Рябцев покинули зал заседания еще до того, как единороссы проголосовали за Чачина и Швалева. Кроме того, их возмутил тот факт, что ранее оба кандидата были связаны со «Справедливой Россией». Протестующие намерены обратиться к федеральному руководству «ЕР» и, в частности, секретарю генсовета партии Андрею Турчаку. Итоги голосования будут подведены на ближайшем оргкомитете праймериз, который, возможно, пройдет в понедельник.