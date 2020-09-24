Оппозиции в ХМАО не удалось расстроить план губернатора

Вся фракция ЛДПР проголосовала против предложения губернатора ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Фракция ЛДПР в думе ХМАО в полном составе проголосовала против расширения полномочий мэров. Соответствующие поправки в устав ХМАО предложила губернатор Наталья Комарова. О причинах своего решения URA.RU рассказал депутат окружной думы от фракции ЛДПР Виктор Сысун.

«Вся фракция (5 человек) проголосовала против. Мы считаем, что глава региона пытается размывать свою личную ответственность и ответственность своей команды за принятия решений, все это формирует коллективную безответственность», — сказал депутат. Несмотря на это, «Единая Россия» и КПРФ поддержали предложение губернатора и набрали 26 голосов, необходимые для изменения Устава Югры.

Руководитель аппарата губернатора Анатолий Уткин считает, что принятое решение позволит совершенствовать деятельность исполнительных органов государственной власти автономного округа. Теперь мэры получат право принимать участие в заседании окружного правительства лично — раньше предложения мэров проходили через правительственные департаменты.

Ранее URA.RU писало, что главы городов и районов получат возможность влиять на решения во всем регионе. Такое право появится у них после того, как дума примет поправки в соответствующий региональный закон.