В обновленное правительство ХМАО пустят мэров

Главы городом и районов получат право влиять на решения соседних территорий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главы городов и районов получат возможность влиять на решения во всем регионе. Такое право появилось у них сегодня, после принятия поправок в соответствующий региональный закон. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«В соответствии с данными изменениями в состав правительства Югры по решению губернатора также могут входить руководители органов государственной власти, а также главы муниципальных образований (с правом совещательного голоса)», — добавили в депсвязей.

Известно, что эти изменения должны усилить ответственность мэров в принятии решений, касающихся не только их территорий. «Например, если у главы какого-то муниципалитета есть позитивный опыт в решении вопроса у себя — его привлекут к участию в разработке управленческого решения у соседей. Это повысит эффективность управления регионом», считает инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО, со ссылкой на слова руководителя аппарата губернатора — заместителя главы региона Анатолия Уткина, добавили, что принятое решение позволит совершенствовать деятельность исполнительных органов государственной власти автономного округа.

Ранее URA.RU писало, что обновленный состав правительства ХМАО будет сформирован в течение трех месяцев. До 21 сентября руководителю аппарата губернатора Анатолию Уткину и первому заместителю губернатора Алексею Шипилову поручено внести предложения по его персональному составу.