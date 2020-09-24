Учителя в Кургане в срочном порядке готовятся к карантину

Курганские учителя срочно собирают информацию про учеников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане учителя срочно начали собирать информацию о наличии компьютеров у учеников. Родители школьников опасаются, что учреждения готовятся к карантину и полному переходу на дистанционное обучение. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из числа родителей школьников.

«В родительском чате стали спрашивать, что есть дома: компьютер, ноутбук или только телефон с выходом в интернет. Сведения надо было предоставить срочно», — уточнила мама одного из учеников. Другая родительница добавила, что эти вопросы вызвали переживания — не введут ли в регионе снова повсеместное дистанционное обучение. «Очень бы не хотелось, чтобы дети снова учились дома. Нас-то на карантин уже никто не отправит. А без помощи родителей детям сложно будет справляться», — рассказала женщина.

В пресс-службе департамента образования и науки Курганской области URA.RU заявили, что родители учеников могут быть спокойны. Пока в области не планируется переход на дистанционное обучение. Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Решение будет принимать оперативный штаб.

Мониторинг, связанный с наличием (отсутствием) компьютеров, планшетов, ноутбуков у обучающихся, проводится постоянно. Последний был весной. «Это нужно для того, чтобы знать потребность в технике школьников в связи с внедрением в систему образования проекта „Цифровая образовательная среда“, а также объективно оценить возможность обучения детей с применением дистанционных технологий в тех классах, которые закрываются на карантин в связи с заболеваниями ОРВИ и коронавирусом», — пояснили в департаменте.