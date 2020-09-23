На скандальных выборах в Екатеринбурге снова меняют правила

За сутки до праймериз перед довыборами в гордуму Екатеринбурга «Единая Россия» изменила правила голосования, чтобы обеспечить победу кандидатам от авторитетного бизнесмена. Как сообщили в пресс-службе партии, к закрытому голосованию по Ленинскому и Верх-Исетскому округам допустят выборщиков со всего города. Также по новым правилам они соберутся в одном месте и выберут кандидатов сразу по двум округам — вопреки устоявшейся практике.
Ранее URA.RU писало, что единороссы, несмотря на установку федерального руководства, выбрали самую закрытую — четвертую — модель праймериз, которая позволяет голосовать за кандидатов только выборщикам-членам «ЕР». По одной из версий, это было сделано, чтобы гарантировать результат согласованным кандидатам. Однако «ЕР» все равно столкнулась с трудностью: в Верх-Исетском округе с Антоном Швалевым, — кандидатом от авторитетного бизнесмена, контролирующего фракцию в гордуме, — конкурирует помощник депутата Заксобрания, совладельца «Таганского ряда», единоросса Анатолия Никифорова Игорь Рубцов. Из-за невозможности обеспечить победу Швалеву праймериз были перенесены с 22-го на 25 сентября.
«Сейчас, меняя состав выборщиков, партия окончательно берет ход голосования под свой контроль», — объясняет замысел партийцев источник агентства. Впрочем, другой источник URA.RU в партии отметил, что переговоры с Никифоровым «завершились давно», а истинная причина приглашения выборщиков из других районов банальна: необходимо соблюсти меры безопасности в связи со случаями коронавируса в Ленинском отделении «ЕР».
Как писало URA.RU, ранее руководство «Единой России» убедили поддержать на праймериз 25 сентября экс-депутата Антона Швалева (Верх-Исетский округ) и бизнесмена Виталия Чачина (Ленинский округ). Обоих кандидатов, прежде связанных со «Справедливой Россией», поддерживает авторитетный бизнесмен, контролирующий в гордуме фракцию оппонентов мэра Екатеринбурга.
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