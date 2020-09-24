24 сентября 2020

Машину смяло в ДТП на курганской трассе. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Старообрядческие села Роща и Платоново и деревня Симонята. Свердловская область, Шалинский район, природа урала, трасса, дорога
Авария произошла на трассе «Иртыш» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ДТП на трассе «Иртыш» в Щучанском районе Курганской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Легковушку от удара смяло, а грузовик перевернулся, сообщил URA.RU очевидец аварии.

«Авария произошла на 102-м километре трассы „Иртыш“ в Щучанском районе. Машину разворотило», — рассказал автомобилист, который проезжал мимо. Он направил в редакцию URA.RU видеозапись аварии.

На видео возле дороги лежит перевернутый грузовик, а перед ней стоит смятый от удара белый легковой автомобиль. На записи видно, что пожарные-спасатели использовали специальное оборудование для спасения людей из смятой машины. Возле места аварии находилась машина ГИБДД. Сотрудников скорой помощи замечено не было.

В отделе организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УМВД России по Курганской области корреспонденту URA.RU отказались комментировать информацию по данному ДТП без запроса. Редакционный запрос был направлен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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