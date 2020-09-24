В ДТП на трассе «Иртыш» в Щучанском районе Курганской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Легковушку от удара смяло, а грузовик перевернулся, сообщил URA.RU очевидец аварии.
«Авария произошла на 102-м километре трассы „Иртыш“ в Щучанском районе. Машину разворотило», — рассказал автомобилист, который проезжал мимо. Он направил в редакцию URA.RU видеозапись аварии.
На видео возле дороги лежит перевернутый грузовик, а перед ней стоит смятый от удара белый легковой автомобиль. На записи видно, что пожарные-спасатели использовали специальное оборудование для спасения людей из смятой машины. Возле места аварии находилась машина ГИБДД. Сотрудников скорой помощи замечено не было.
В отделе организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УМВД России по Курганской области корреспонденту URA.RU отказались комментировать информацию по данному ДТП без запроса. Редакционный запрос был направлен.
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