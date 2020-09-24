24 сентября 2020

Первых свердловских добровольцев привили от коронавируса

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Вторую порцию вакцины нужно будет ставить через три недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Первыми добровольцами, которые получили прививки от коронавируса в Свердловской области, стали медики. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с COVID.

Испытателями вакцины стали главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин и заведующая приемным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова. «В борьбе с инфекцией вариантов победы только два. Первый — это естественный иммунитет, который получает человек, переболев каким-то заболеванием и выработав соответствующие антитела. Второй вариант — думаю, он более правильный и прогрессивный — это искусственный иммунитет, который можно получить только за счет вакцинации», — сказал Столин. Он подчеркнул, что доверяет отечественной вакцине. «Прививаться не страшно, и нужно это делать», — подчеркнула Лидия Лодочникова. Через три недели добровольцам будет поставлена вторая прививка двухфазной вакцины.

В регион поступила тестовая партия вакцины, разработанной центром имени Гамалеи. По данным инсайдеров, в Свердловской области ожидали партию около тысячи доз, однако в итоге в регион поступило не более сотни доз препарата.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что готов сам испробовать на себе вакцину от коронавируса. Пока о том, что глава региона привился от COIVD, сообщений не поступало.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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