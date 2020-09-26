Повышение производительности труда позволит пережить кризис Фото: Илья Московец © URA.RU

На Россию надвигается вторая волна эпидемии коронавируса. Как и в первую волну, это грозит новыми ударами по экономике страны. Крупным и средним предприятиям, едва оправившимся от падения, придется снова выживать. Как упростить эту задачу — расскажем в стриме на youtube-канале URA.RU 28 сентября в 16:30 (время уральское).

Участниками эфира, посвященного производительности труда, станут заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, руководитель проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Дмитрий Зайцев и начальник отдела развития производственной системы Уральского дизель-моторного завода Андрей Терещук. Спикеры расскажут о нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Эксперты объяснят ситуацию с производительностью труда в России и причину появления нацпроекта, который призван ее повысить. Расскажут, как модернизация рабочих процессов на предприятии может сделать его богаче, а работников — эффективнее. Дадут советы, как перебороть традиционное инерционное восприятие рабочего процесса.

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