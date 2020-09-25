Доллар и евро рекордно подорожали

Евро достиг 91 рубля впервые с февраля 2016 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Курс доллара в впервые с 2 апреля превысил 78 рублей, а курс евро превысил отметку в 91 рубль впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

«Курс доллара вырос на 1,29% до 78,43 рубля. Курс евро увеличился на 1,05% до 91,10 рубля», — сообщает РБК. По данным издания, российская валюта слабеет из-за сообщений о рисках наступления второй волны коронавируса.

Ранее экономист Нарек Авакян заявил URA.RU, что рубль слабеет из-за геополитики. По его мнению, это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального. Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже, прогнозирует он.

При этом старший сотрудник Йельского университета Стивен Роуч предупредил о предстоящем обвале доллара. Мощное падение национальной валюты США ожидается уже в следующем году. Оно обусловлено рекордным снижением суммы чистых национальных накоплений, сообщает агентство Nation News.