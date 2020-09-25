Освободителей Европы от фашизма изобразили в негативном ключе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Иностранная компания D-Day Miniature Studio, выпускающая наборы игрушечных солдатиков и военной техники разных стран, представила новую коллекцию под названием Red Storm over Europe («Красная буря над Европой»). В наборе есть фигурки советских военнослужащих, изображенных в виде мародеров.

В наборе советские солдаты несут картины и прочие дорогие вещи, судя по всему, из Европы. А один из них пьет из бутылки. «Мародерство и грабеж по-советски», — написал комментарий на странице компании на Facebook один из пользователей.

На игрушку обратил внимание журналист Евгений Поддубный. В своем telegram-канале он написал, что освободителей Европы от фашизма изобразили в негативном ключе. «Четыре фигурки, советские солдаты, освободители Европы от фашизма, представлены компанией в виде мародёров, мол, злые советские варвары грабят добрых европейцев. Пропаганда, она такая. Она даже в фигурках», — написал Поддубный. Также журналист обратил внимание, что сайт компании-производителя находится на польском хостинге, передает деловая газета «Взгляд».

Российских интернет-пользователей также возмутил игрушечный набор с советскими солдатами. «Промывают мозги обывателям, чтобы ненавидели русских и одобряли геноцид против русской нации», — приводит « Царьград » словам одного из комментаторов.

Компания D-Day Miniature Studio имеет своих представителей в 15 странах мира, в том числе в России и на Украине. Полный набор советских солдат-мародеров стоит 75 евро, но производитель заявляет, что фигурки можно приобрести по отдельности.

Набор солдатов-мародеров называется «Красная буря над Европой» D-Day Miniature Studio,

Полный набор стоит 75 евро D-Day Miniature Studio