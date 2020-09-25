Под Москвой накрыли сходку криминальных авторитетов

В Мытищах сотрудники полиции накрыли сходку криминальных авторитетов, которые собирались делить территорию. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.
«В рамках полученной оперативной информации в городском округе Мытищи пресечена так называемая сходка участников уголовно-преступной среды. Они собрались для решения вопросов о разделении зон криминального влияния на коммерческие организации», — приводит сообщение московского главка полиции сайт «Подмосковье сегодня».
Силовики задержали восемь человек. Семерых арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. У одного из задержанных при досмотре обнаружили четыре грамма героина и 0,13 грамма метадона.
Полицейские также обыскали его место жительства. Там оперативники нашли и изъяли один сверток с веществом неизвестного происхождения, который был отправлен на экспертизу, семь мобильных телефонов, ноутбук, флэш-карту и паспорта на разные имена. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.
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