СМИ: власти РФ обсуждают условия возвращения карантина

Администрация президента, федеральное правительство и мэрия Москвы обсуждают возобновление карантина в случае серьезного роста числа зараженных коронавирусом. Об этом журналистам рассказали два собеседника, близких к администрации президента, и два чиновника правительства РФ.
«Власти рассматривают вариант возвращения мер, действовавших весной-летом 2020 года. Такой сценарий возможен в случае наиболее неблагоприятного развития событий, при наличии сразу двух условий: количество инфицированных в день по всей России превысит 10 тысяч человек, а число новых заболевших будет значительно больше числа выздоровевших за сутки», — пишут «Открытые медиа» со ссылкой на свои источники, имена которых не называются. Официальных подтверждений этому нет.
При этом, как отмечается, в правительстве надеются на то, что ограничения будут мягче, чем весной. Власти опасаются, что возвращение к оформлению пропусков и закрытия ресторанов и магазинов ударит по экономике и будут еще более негативно воспринято людьми.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас власти страны не рассматривают вариант ужесточения ограничительных мер из-за роста заболеваемости COVID-19. Помощник главы Министерства здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, в свою очередь, говорил, что увеличение числа зараженных — ожидаемое, эксперты его прогнозировали.
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