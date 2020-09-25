В Минздраве объяснили рост заболеваемости коронавирусом в России

Рост числа заражений коронавирусом прогнозировался ранее Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом, который сейчас наблюдается в России, прогнозировался еще раньше. Об этом сообщил помощник главы Министерства здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Отмечаем, что в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъем заболеваемостью коронавирусом», — приводит слова Кузнецова РИА «Новости». За минувшие сутки в России выявлено 7 212 новых случаев заражения коронавирусом. Последний раз подобные показатели были зафиксированы в конце июня. За последние сутки 108 больных COVID-19 умерли, 4 317 излечились. Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 1 136 048 случаев заражения, 934 146 из них выздоровели, 20 056 скончались.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России все еще продолжается первая волна коронавируса. Там подчеркнули, что речи о второй волне COVID-19 в стране не идет, передает агентство Nation News.