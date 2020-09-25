В Кремле раскрыли, введут ли жесткие меры по коронавирусу в РФ

С 28 сентября в Москве вступят в силу ограничительные меры из-за коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На сегодняшний день речи об ужесточении ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом в России не идет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, об этом речи не идет. Рост цифр, конечно, является поводом для всех нас быть более аккуратными и заботиться о себе и близких», — заявил Песков во время конференц-колла. По его словам, введенные ранее меры в Москве говорит лишь о мобилизации системы здравоохранения столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничительные меры в столице. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями должны с 28 сентября перейти на дистанционный режим работы или уйти в отпуск, напоминает агентство Nation News. Депутат Госдумы Николай Говорин назвал инициативу мэра столицы «разумной», пишет «Национальная служба новостей».