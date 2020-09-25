В Кремле раскрыли, введут ли жесткие меры по коронавирусу в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, кремль, красная площадь, спасская башня, москва
С 28 сентября в Москве вступят в силу ограничительные меры из-за коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На сегодняшний день речи об ужесточении ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом в России не идет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, об этом речи не идет. Рост цифр, конечно, является поводом для всех нас быть более аккуратными и заботиться о себе и близких», — заявил Песков во время конференц-колла. По его словам, введенные ранее меры в Москве говорит лишь о мобилизации системы здравоохранения столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничительные меры в столице. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями должны с 28 сентября перейти на дистанционный режим работы или уйти в отпуск, напоминает агентство Nation News. Депутат Госдумы Николай Говорин назвал инициативу мэра столицы «разумной», пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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