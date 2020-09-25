Раскрыты новые детали крушения самолета Ан-26

Самолет Ан-26, который накануне разбился в Харьковской области, по документам находился в ремонте. На момент крушения был в эксплуатации 43 года.
«Предполагалось, что ремонт продлит службы Ан-26 еще на два года. Согласно документам, закончить его планировалось к 1 октября», — пишут «Известия», ссылаясь на украинский портал «Страна.ua». Доподлинно неизвестно находился ли самолет в ремонте в день крушения, добавили там. Подчеркивается, что до конца ремонтных работ оставалось несколько дней, а их могли завершить раньше срока.
25 сентября в Харьковской области потерпел крушение АН-26, на борту которого находились 27 человек. Они были военными летчиками и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, пишет агентство Nation News. В результате катастрофы погибли 25 человек, двое находятся в тяжелом состоянии, передает деловая газета «ВЗГЛЯД».
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