25 сентября 2020

Раскрыты новые детали крушения самолета Ан-26

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По предварительной версии, причиной крушения Ан-26 стал отказ двигатель Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Самолет Ан-26, который накануне разбился в Харьковской области, по документам находился в ремонте. На момент крушения был в эксплуатации 43 года.

«Предполагалось, что ремонт продлит службы Ан-26 еще на два года. Согласно документам, закончить его планировалось к 1 октября», — пишут «Известия», ссылаясь на украинский портал «Страна.ua». Доподлинно неизвестно находился ли самолет в ремонте в день крушения, добавили там. Подчеркивается, что до конца ремонтных работ оставалось несколько дней, а их могли завершить раньше срока.

25 сентября в Харьковской области потерпел крушение АН-26, на борту которого находились 27 человек. Они были военными летчиками и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, пишет агентство Nation News. В результате катастрофы погибли 25 человек, двое находятся в тяжелом состоянии, передает деловая газета «ВЗГЛЯД».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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