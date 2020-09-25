Экс-премьер Японии раскрыл, что помешало решить вопрос с Курилами

Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном помешало России и Японии заключить мирный договор в 2018 году. Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
«Было ощущение, что мы приближаемся к переговорам, содержание которых было бы направлено уже на заключение [договора]», — приводит цитату Абэ газете «Никкэй» РИА «Новости». По словам политика, заключению договора, в частности, помешало вхождение Крыма в состав РФ.
Президент России Владимир Путин был намерен решать вопрос о договоре еще во время визита в Японию в декабре 2016 года, отметил Абэ. Наиболее близки к заключению договора, по мнению экс-премьера, РФ и Япония были на встрече в Сингапуре в ноябре 2018 года.
Абэ покинул пост премьер-министра Японии 16 сентября по состоянию здоровья. Он возглавлял кабмин страны 3188 дней.
Япония хочет получить от России четыре острова Южно-Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Токио ссылается на Трактат о торговле и границах 1855 года, согласно которому эти четыре острова принадлежали Японии, а остальные — России. Москва, однако, заявляет, что указанные острова вошли в состав СССР после Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.
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