Повышение курса доллара скажется на стоимости автомобилей в России, считает Максим Кривелевич Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Повышение курса доллара спровоцирует рост цен на автомобили в России. В связи с этим россиянам, которые хотят приобрести машину, необходимо как можно скорее закрыть этот вопрос, заявил в разговоре с URA.RU финансовый аналитик, экономист Максим Кривелевич.

По словам собеседника агентства, в ближайшее время вырастут акцизы на автомобиль. «Купить автомобиль есть смысл, потому что у дилеров стоят машины, которые закуплены по 67 [рублей за доллар]», — объяснил Кривелевич.

Однако, отметил Кривелевич, еще больше вырастут акцизы на бензин. «Вы купили автомобиль, бензин подорожал. И подорожал сильно. Не потеряете ли вы больше на бензине, чем сэкономите на покупке. Если речь идет о том, купить машину сейчас или через год, то лучше сейчас», — подчеркнул финансовый аналитик.

При этом бытовая техника вряд ли подорожает в ближайшее время, считает Кривелевич. «Машины дорожать будут, техника — не будет. Машины покупают богатые, технику покупают бедные. У богатых денег будет больше, у бедных — не будет. Что бы с курсом [валют] не было, те же телевизоры могут вообще не подорожать. Просто потому что у людей нет денег платить больше за телевизоры», — заключил экономист.

25 сентября курс доллара впервые со 2 апреля превысил 78 рублей. В то же время курс евро перешел отметку в 91 рубль впервые с февраля 2016 года, напоминает RNS. Экономисты считают ослабление рубля выгодно российским властям, так как 60% бюджета РФ формирует доход с реализации нефти, газа и металла, которые продаются в валюте.