Свежевыжатый сок влияет на уровень сахара в крови, отметила Алина Скоромная Фото: Александр Елизаров © URA.RU

ЗОЖ-тренды заставляют людей перебарщивать со здоровым питанием и совершать ошибки, которые могут нанести вред здоровью. Диетолог Алина Скоромная развеяла некоторые мифы о правильном рационе.

Стремясь следить за фигурой, некоторые совершают ошибку и полностью исключают из рациона продукты с содержанием жира, рассказала диетолог. «Жиры необходимы человеку, если мы все будем есть обезжиренное, сделаем хуже здоровью. Кальций не усваивается без жиров, в обезжиренных продуктах нет практической пользы», — заявила Скоромная радио Sputnik.

Польза свежевыжаты соков преувеличена, отметила эксперт. По ее словам, сок с утра не приносит пользы, а напротив, раскачивает уровень сахара в крови.

Выбор спортивного питания требует тщательного внимания, предупредила Скоромная. По ее словам, польза фитнес-батончиков зависит от бренда. Диетолог посоветовала внимательно изучать состав таких продуктов и избегать в составе сахара.