Новый премьер Японии готовится говорить с Путиным

Ёсихидэ Суга и Владимир Путин могут созвониться 29 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга хочет провести первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 29 сентября. В настоящее время идет работа над организацией переговоров.

«Суга выразил желание провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 29 сентября», — пишет RT со ссылкой на общественное телевидение Японии NHK. О согласовании телефонного разговора сообщил генсек японского правительства Кацунобу Като.

После вступления в должность премьер-министра Суга уже переговорил с лидерами США, Австралии, Великобритании, Южной Кореи и Китая. Ожидается, что в разговоре с Путиным, глава японского кабмина сообщит, что будет придерживаться курса своего предшественника Синдзо Абэ и развивать с Россией экономическое сотрудничество, а также продолжать работу по заключению мирного договора о Курильских островах.

Ёсихидэ Суга вступил в должность премьер-министра Японии 16 сентября. Его предшественник, Синдзо Абэ покинул пост по состоянию здоровья.