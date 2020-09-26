Во Франции застрелили уроженца Чечни

Во французском городе Эврё в ходе ссоры убили выходца из Чечни. В него выстрелил неизвестный, передает издание Dépêche. Инцидент произошел 25 сентября в одном из местных баров.
По данным издания, убийство произошло из-за ссоры между представителями чеченской и африканской общин. Один из участников конфликта выстрелил в выходца из Чечни и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Правоохранители начали расследование инцидента.
Летом в другом французском городе Дижоне произошли беспорядки с участием чеченцев. Конфликт возник в результате разборок представителей чеченской общины и местных жителей магрибского происхождения. Как пишет RT, глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в случившемся французские власти, которые, по его словам, бездействовали.