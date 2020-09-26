Во Франции застрелили уроженца Чечни

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Выходец из Чечни стал жертвой конфликта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во французском городе Эврё в ходе ссоры убили выходца из Чечни. В него выстрелил неизвестный, передает издание Dépêche. Инцидент произошел 25 сентября в одном из местных баров.

По данным издания, убийство произошло из-за ссоры между представителями чеченской и африканской общин. Один из участников конфликта выстрелил в выходца из Чечни и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Правоохранители начали расследование инцидента.

Летом в другом французском городе Дижоне произошли беспорядки с участием чеченцев. Конфликт возник в результате разборок представителей чеченской общины и местных жителей магрибского происхождения. Как пишет RT, глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в случившемся французские власти, которые, по его словам, бездействовали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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