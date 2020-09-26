Гендиректор «Зайцев.Нет» на Ferrari протаранил маршрутку. ФОТО, ВИДЕО

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В результате инцидента пострадали две женщины Фото: соцсети

В Москве мужчина на спорткаре Ferrari протаранил стоящую на остановке маршрутку. Инцидент произошел возле ТРЦ «Щука» на северо-западе столицы.

«На Щукинской, 42 автомобиль Ferrari въехал в микроавтобус частного перевозчика „Трансавтолиз“, который находился на остановке. По предварительной информации, пострадали две женщины в возрасте 60-65 лет», — сообщает департамент транспорта Москвы на своей странице в Telegram.

По данным РЕН.ТВ, за рулем Ferrari был генеральный директор пиратского ресурса с музыкой «Зайцев.Нет». Причины инцидента выясняют правоохранители. Водитель элитного авто не пострадал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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