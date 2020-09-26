В Москве мужчина на спорткаре Ferrari протаранил стоящую на остановке маршрутку. Инцидент произошел возле ТРЦ «Щука» на северо-западе столицы.
«На Щукинской, 42 автомобиль Ferrari въехал в микроавтобус частного перевозчика „Трансавтолиз“, который находился на остановке. По предварительной информации, пострадали две женщины в возрасте 60-65 лет», — сообщает департамент транспорта Москвы на своей странице в Telegram.
По данным РЕН.ТВ, за рулем Ferrari был генеральный директор пиратского ресурса с музыкой «Зайцев.Нет». Причины инцидента выясняют правоохранители. Водитель элитного авто не пострадал.
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