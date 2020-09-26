Кардиолог назвал необычные признаки скорого инфаркта

О приближении инфаркта могут свидетельствовать необычные симптомы, на которые многие россияне не обращают внимание. Об этом рассказал гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто.
«Боль — один из симптомов. Есть ощущение нехватки воздуха, есть холодный пот, есть сильная слабость, обморочное состояние. Появление этих необычных симптомов — повод для того, чтобы обратиться к врачу», — цитирует специалиста ТАСС. По словам Шляхто, при наличии таких симптомов нужно идти к специалисту, а не рассчитывать, что «это пройдет само».
Внимание россиян к необычным симптомам постепенно растет, отмечает Шляхто. «Процент, когда вовремя вызывают скорую помощь, увеличился», — рассказал кардиолог.
Ранее кардиолог Юрий Беленков перечислил признаки ослабленного сердца. Среди них: одышка, кашель и бледная кожа, пишет «