Кардиолог назвал необычные признаки скорого инфаркта

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Областная больница №3. Челябинск, минздрав, реанимобиль, медицина, скорая помощь, врач
При наличии первых признаков инфаркта, нужно обращаться к врачу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

О приближении инфаркта могут свидетельствовать необычные симптомы, на которые многие россияне не обращают внимание. Об этом рассказал гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто.

«Боль — один из симптомов. Есть ощущение нехватки воздуха, есть холодный пот, есть сильная слабость, обморочное состояние. Появление этих необычных симптомов — повод для того, чтобы обратиться к врачу», — цитирует специалиста ТАСС. По словам Шляхто, при наличии таких симптомов нужно идти к специалисту, а не рассчитывать, что «это пройдет само».

Внимание россиян к необычным симптомам постепенно растет, отмечает Шляхто. «Процент, когда вовремя вызывают скорую помощь, увеличился», — рассказал кардиолог.

Ранее кардиолог Юрий Беленков перечислил признаки ослабленного сердца. Среди них: одышка, кашель и бледная кожа, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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