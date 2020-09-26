Потанин рассказал, во сколько ему обошлась авария в Норильске

«Норникель» израсходовал на ликвидацию последствий аварии под Норильском порядка 11,5 млрд рублей. Об этом заявил президент компании Владимир Потанин.
«У нас на сегодня порядка 11,5 млрд рублей затрат, которые мы несем в связи с ликвидацией непосредственных последствий аварий. Это еще не считая всяких рыбных заводов и прочих расходов, которые мы еще в будущем понесем», — рассказал бизнесмен в интервью «России 24». При этом ранее компания оценивала ущерб от катастрофы примерно в 10 млрд рублей.
Потанин отметил, что после аварии компания проверит более 600 своих объектов. «Они самые разные, в том числе это и резервуары, и часть этих объектов уже заранее, на всякий случай, выведена из эксплуатации», — цитирует миллиардера
Авария на Норильской ТЭЦ-3 произошла 29 мая. В результате разлилось около 21 тысячи тонн дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 147,7 млрд рублей, однако «Норникель» с этой оценкой не согласился. В итоге ведомство подало на компанию в суд.