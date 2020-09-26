Агрегаторов такси заставят отвечать за водителей

Власти Москвы обвинили агрегаторов такси в совершении ДТП Фото: Анна Майорова © URA.RU

Агрегаторы такси в России должны нести ответственность за своих водителей. Так в департаменте транспорта Москвы прокомментировали законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси.

Проект закона о повышении безопасности пассажиров группа сенаторов и депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму еще в 2019 году, напоминает «Ридус». А сейчас в столичном дептрансе заявили, что одна из основных причин ДТП с участием такси лежит на агрегаторах, которые передают заказы уставшим водителям, работавшим от 8 до 14 часов подряд.

«Мы категорически против, когда после такого „трудового дня“ таксист засыпает в машине, в которой также находится пассажир. Агрегаторы прекрасно понимают, что переработки — это небезопасно, но всё равно подключают таких таксистов — им выгодно, когда на дорогах как можно больше машин», — сообщается в telegram-канале ведомства. Также чиновники считают несправедливым, что водителям приходится платить агрегаторам до 25% комиссии за каждый заказ.

В московском дептрансе напомнили, что работодатель должен предоставлять водителям такси социальные гарантии. «Агрегаторы должны нести за своих водителей такую же ответственность, как и таксомоторные парки, в том числе и за их трудоустройство и все официальные выплаты», — указано в обращении. В ведомстве резюмируют, что максимальной безопасности на дорогах можно достичь за счет водительских прав единого образца и официального трудоустройства водителей такси.