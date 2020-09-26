Россиянам дали рекомендации по покупке подержанных машин

По словам эксперта, покупка подержанного авто — это всегда лотерея Фото: Антон Белицкий © URA.RU

При покупке подержанного автомобиля через официального дилера стоит проверить информацию о машине в базах данных. Приобретать авто с рук лучше у знакомых или по их рекомендации. Об этом заявил автомобильный эксперт Егор Васильев.

«На сайте ГИБДД можно и нужно проверить автомобиль на предмет зарегистрированных аварий, недоплаченных штрафов или ограничений, наложенных на автомобиль, например, со стороны службы судебных приставов. И если информация будет обнадеживающей, автомобиль вам нравится, и цена устраивает, то можно отважиться на приобретение», — передает слова эксперта «Праим».

Также Васильев посоветовал внимательно читать договор о покупке машины. Приобретать автомобиль с рук эксперт советует только у знакомых и проверенных людей. При этом он обратил внимание, что эмоциональные истории продавца чаще всего свидетельствуют об обмане. «Не стоит верить незнакомым людям, что машина никогда не попадала в аварии, на ней на дачу ездил дедушка, которому сейчас срочно понадобились деньги на лечение любимой болонки. Любые истории с эмоциональной нагрузкой всегда являются прелюдией к большому обману», — предупредил эксперт, добавив, что покупка машины с рук — это всегда лотерея.

Ранее россиянам посоветовали поспешить с покупкой автомобиля. По словам экономиста Максима Кривелевича, повышение курса доллара спровоцирует рост цен на машины в России. Эксперт отметил, что в ближайшее время также вырастут акцизы на автомобили.