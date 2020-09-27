Власти обеих стран обвиняют друг друга в развязывании войны Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

На линии соприкосновения Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе развернулись военные действия. Как конфликт воспринимается среди азербайджанцев на Урале, URA.RU узнало у главы азербайджанской диаспоры Свердловской области Шахина Шихлинского. В разговоре с агентством он заявил, что Азербайджан намерен вернуть законную территорию, занятую оккупантами, и призвал решать конфликт мирным путем.

Следите ли вы за развитием конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?

Читаем, что пишут азербайджанские СМИ, смотрим телевизор, с родственниками держим связь. Родные рассказывают, что обстановка напряженная, а что конкретно происходит — пока у нас нет достоверной информации. У меня там очень много родственников. Азербайджан — это моя историческая родина. Я люблю и ее, и Россию.

Будет ли азербайджанская диаспора оказывать помощь тем, кто участвует в военном конфликте? Или вы останетесь в стороне?

Мы граждане Российской Федерации. Нам вмешиваться в этот конфликт… Думаю, что в Азербайджане мощная армия… Я, конечно, очень хочу, чтобы этот конфликт разрешился мирным путем. Никому не нужна эта война, потому что эту войну уже пережили все. Мы не хотим этого конфликта, не хотим эту войну.

Но все же ситуация обостряется…

Азербайджан, видимо, хочет свою законную территорию освободить от оккупантов. До сих пор не освобождают [Нагорный Карабах]. Меняется один президент. Переговоры продолжаются, потом меняется другой президент, третий президент приходит. Мы, конечно, очень хотим, чтобы не было войны, чтоб не погибли солдаты, офицеры. Очень просим, чтобы Минская группа [ОБСЕ] вмешалась в этот процесс, чтобы он решался мирным путем. Этого хотят все, в том числе, азербайджанцы, которые здесь проживают. Но не нам это решать.

Повлияет ли это на отношения диаспор Армении и Азербайджана в Екатеринбурге?

Между диаспорами всегда отношения были нормальными. Они живут в Екатеринбурге и Свердловской области уже много лет, они граждане РФ. Они все хотят, чтобы был мир, жили, как раньше, дружно. У каждого там живет мать, отец, брат, сестра. Очень хотим, чтобы освободили территорию Азербайджана, и жили как раньше, ходили друг другу в гости, чтобы мир был там. Сам народ войны не хочет. Кому надо, чтобы погибли дети на этой войне? Мы уже сколько этого пережили… Хочется спокойно жить. Я думаю, что мудрые люди у власти, все-таки они решат мирным путем это все.

Корреспондент URA.RU также пытался связаться с руководителем армянской общины Екатеринбурга Масисом Назаряном. На имеющийся в распоряжении редакции номер телефона он не ответил. Агентство готово предоставить площадку для комментария армянской диаспоре.