На Украине предупредили об угрозе второго Чернобыля

Украинский экс-депутат рассказал о печальном состоянии атомной энергетики в стране Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Атомная энергетика Украины находится в таком плохом состоянии, что не исключена вероятность второго Чернобыля. Это связано с устареванием регламентов, по которым работают украинские энергетики, объяснил экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в своем видео на YouTube.

«Наша атомная энергетика находится в удручающем состоянии. Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться в нашей стране», — заявил Мураев.

Политик признался, что он очень опасается решений, которые принимаются в сфере атомной энергетики в последнее время. Все регламенты, по которым на данный момент работает сфера, — с истекшим сроком годности, подчеркнул Мураев.

Из-за больших нарушений правил эксплуатации АЭС в апреле 1986 года в Чернобыле взорвался реактор станции. Это привело к огромным выбросам радиации в атмосферу, который затронул многие страны мира. Авария считается крупнейшей катастрофой в атомной энергетике за всю историю.

В 2019 году по событиям в Чернобыле был снят одноименный мини-сериал. Картина была удостоена премии BAFTA, пишет «Национальная служба новостей».